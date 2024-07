Che cosa aspettarsi dal Labour al potere Gli scenari dell’amb Terracciano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo 14 anni e cinque premier (David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak) il Regno Unito cambia. I conservatori lasciano il governo ai laburisti e Keir Starmer è il nuovo primo ministro. Ne parliamo con Pasquale, ambasciatore italiano in Russia dal 2018 al 2021 e nel Regno Unito dal 2013 al 2018, ovvero negli anni prima e dopo il referendum del 23 giugno 2016 che ha dato, con la vittoria del Leave, il via alla Brexit. Starmer ha promesso che cambierà tutto, ma non il sostegno all’Ucraina. Chesi aspetta in politica estera dal nuovo governo britannico? Ho conosciuto Starmer durante il mio mandato a Londra. In quel periodo lui era segretario ombra per la Brexit. Con la sua leadership, nelsi è imposta una linea centrista fermamente ancorata alla Nato.