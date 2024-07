Calcio Serie D De Angelis alla Vigor Senigallia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il nuovo centrocampista, cresciuto nell’Ascoli, viene dal Sant’Angelo Lodigiano, 5 Luglio 2024 – Terzo arrivodopo l’attaccante Ferrara e il centrocampista offensivo-attaccante D’Errico, per lui un ritorno. Ufficiale l’ingaggio di Alessandro De, centrocampista classe 1998. Nativo di Ascoli Piceno, ha svolto le giovanili proprio nella società ascolana prima di militare inD con Seregno, Avezzano, Vastese, Casatese, Montegiorgio e Sant’Angelo Lodigiano, con cui nell’ultima stagione ha chiuso al decimo posto con 30 presenze e 1 gol. In tutto in D ha giocato 126 partite con 3 reti. “E’ un playmaker, un regista puro, uno di quelli a cui consegnare la psignifica metterla in banca”, sottolinea la società che nei prossimi giorni dovrebbe ufficializzare anche l’arrivo di Gonzalez dal Fano.