Olimpiadi Milano-Cortina ora anche la Regione Veneto è preoccupata per il generale ritardo nella realizzazione delle opere

(Di giovedì 4 luglio 2024) Laè talmenteper il “per le2026 che ha dato mandato a un proprio rappresentante di riportare la considerazione critica nel consiglio di amministrazione di Simico, la società pubblica che sta realizzando palasport, pista da bob, strade e villaggi olimpici. Il rilievo non proviene dalle associazioni che si oppongono a un eccesso di cemento e asfalto sulle Alpi, legato ai Giochi invernali, ma direttamente da uno degli enti pubblici che dal 2020 costituiscono la compagine societaria. Simico è infatti controllata per il 70 per cento dal MinisteroInfrastrutture e dal Ministero dell’Economia e finanza, e per il 30 per cento da enti territoriali, le Regioni Lombardia e(10 per cento ciascuna) e le Province autonome di Trento e Bolzano (5 per cento ciascuna).