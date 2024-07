Angelina Mango scivola sulle scale e si fa male | Ho avuto paura di rompermi tutto Per salvare i miei babà ho sacrificato il ginocchio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) “Un mese di infallibili melodrammi”, così citando anche il titolo del suo singolo “Melodrama”ha raccolto in un carousel su Instagram immagini e video relative alle sue attività live promozionali per il lancio del disco “Pokè Melodrama”: dal Tim Summer Hits a Radio Italia Live – Il Concerto. Ma tra questi scatti ce ne sono stati un paio che hanno catturato l’attenzione dei fan. In una fotoè sul letto con una medicazione sulmentre in un’altra foto la cantante ha in mano un vassoio di, che qualche fan le avrà regalato durante il suo passaggio a Napoli. Le due cose, apparentemente slegate, in realtà hanno molto in comune. “Non è che sia caduto l’aereo, sonota dalle. – ha spiegato l’artista – Avevo una valigia, gli occhiali, le cuffie e un sacchettino di