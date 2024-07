SKY- Buongiorno-Napoli cena tra Manna e l’agente del giocatore La nuove offerta del club azzurro vicina alla richieste di Cairo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nella serata di ieri è andata in slatra il ds delGiovannidi, Giuseppe Riso. NOTIZIE MERCATO. Ilè prossimo a un colpo di mercato decisivo per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, ilpartenopeo sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi Alessandro, difensore del Torino. Nel corso della serata di ieri, ilha fatto passi significativi verso l’acquisto del difensore granata. Come riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Direttore Sportivo Giovanniha incontrato Giuseppe Riso, agente del, in un incontro determinante tenutosi in un ristorante milanese. Questo incontro rappresenta un passo avanti decisivo nelle trattative per portare il difensorecorte di Antonio Conte, nuovo allenatore del