Silvestri | La richiesta di ingresso di M5S nel gruppo di Sinistra in Ue? Così garantiamo le nostre battaglie

(Di mercoledì 3 luglio 2024) La notizia del giorno in casa Movimento 5 Stelle è ladi adesione al Parlamento Europeo aldellaeuropea The Left. Una rivoluzione copernicana per il Movimento nato sul superamento di destra e. Il Fatto.it ne ha parlato con Francesco, a margine di un dibattito sull’autonomia differenziata a Roma. Perla collocazione è dipesa “anche da cosa in Europa in questo momento c’è. I Verdi sono per il continuo invio delle armi nel conflitto ucraino, lo stesso vale per altre famiglie europee. Per noi – spiega il capodei deputati pentastellati – è importante che le, quello che si fa in Italia, poi venga trasferito anche a livello europeo. Left garantisce determinatedel Movimento 5 Stelle, come quelle salariali e dal punto di vista geopolitico e quindi si sta facendo una valutazione senza particolari pregiudizi”.