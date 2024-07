Imprese apri e chiudi la maxi inchiesta | quasi trecento indagati e milioni di euro sequestrati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 –, trentadi tributi non versati esequestri finalizzati a restituire all’erario almeno una parte di ciò che non è entrato nelle casse. La guardia di finanza assesta un colpo pesante al meccanismo delle“, specialità dell’imprenditoria malsana cinese che sta ammorbando anche il distretto industriale empolese. Ma gli ingranaggi che muovono questo motore non sono soltanto asiatici. Così, agli arresti domiciliari sono finiti famosi professionisti, commercialisti, consulenti fiscali e loro dipendenti, che fanno riferimento a noti studi. Con loro, inseriti in tre diverse presunte associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di reati tributari, fallimentari e, in un paio di casi, anche di favoreggiamento della regolarizzazione di soggetti presenti illegalmente sul territorio nazionale, imprenditori cinesi che fabbricano scarpe, borse, abbigliamento.