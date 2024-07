Il Neuromed | Dieta Mediterranea ottimo alleato per la salute anche dopo una diagnosi di tumore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Lasi rivela unper launadi. È il risultato di uno studio realizzato nell’ambito del Progetto Umberto condotto dalla Piattaforma Congiunta Fondazione Umberto Veronesi Ets – Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell’Irccsdi Pozzilli in provincia di Iservnia, in collaborazione con l’Università Lum “Giuseppe Degennaro” di Casamassima in provincia di Bari. La ricerca ha mostrato che le persone che avevano ricevuto unaper qualsiasi tipo die che avevano aderito, nell’anno precedente il loro ingresso nello studio, ad uno stile alimentare ispirato ai principi mediterranei vivono più a lungo rispetto a chi aderisce meno alla. Pubblicata sulla prestigiosa rivista americana Jacc CardioOncology, la ricerca ha analizzato i dati di 800 adulti italiani, uomini e donne, che al momento dell’ingresso nello studio epidemiologico Moli-sani avevano già avuto unadi