Fondazione Caript borse di studio per 200mila euro

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Pistoia, 3 luglio 2024 -ha aperto un nuovo bando per assegnare sino a 250dia studenti residenti in provincia di Pistoia che frequentano scuole medie, superiori o università . Lesaranno assegnate sino a un importo massimo complessivo die l'importo di ciascuna è di 600per gli studenti di scuole medie, di 800per quelli delle superiori e di 1.000per chi frequenta l'università . Per concorrere all'assegnazione di una borsa dioccorre essere in possesso di certificazione Isee non superiore a 15mila. Per studenti di scuola media o superiori, occorre avere conseguito nell'anno 2023/2024 un merito scolastico di almeno 8/10. Per chi è iscritto al primo anno di università , occorre avere passato l'esame di maturità con almeno 80/100.