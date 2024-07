Odissea Fi-Pi-Li altra estate di guai Lavori tra Indiano e Scandicci | Presto sarà scorrevole e sicura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Firenze, 2 luglio 2024 – Non c’èsenza code in Fi-Pi-Li. E questa non fa eccezione. Così, soprattutto nel fine settimana, le chat e le pagine Facebook si infiammano con segnalazioni e avvisi di ogni genere, a partire da quelle de ’I dannati della Fi-Pi-Li’. Ma a che punto è la situazione sulla grande arteria? E cosa ci aspetta nei prossimi mesi? Al momento, oltre alle manutenzioni ordinarie effettuate dalla Città Metropolitana di Firenze, sono in corso i cantieri fra il ponte all’, in direzione mare. Gli interventi (costo 3,8 milioni di euro) fanno parte del risanamento acustico della superstrada, dal Km 0+000 al Km 7+500, fra Firenze,e Lastra a Signa, con la contemporanea realizzazione di una corsia di emergenza larga 3,50 metri.