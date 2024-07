Mezzosangue la tracklist di Musica cicatrene – The Album feat con Gaia

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Annunciata ladi– The, il nuovo primodiAnnunciata ladi– The, il nuovo primodidisponibile da venerdì 19 luglio su tutte le principali piattaforme digitali nei formati Jewel Box- Versione autografata e Versione non autografata e Vinile- Versione Standard Nero e Versione Speciale Vinile Rosso autografata per Columbia Records / Sony Music Italy. Dopo la collaborazione – l’unica presente – nell’di Ultimo Altrove sul brano Diluvio Universale e anticipato dall’uscita del singolo Capitan Presente, l’artista pubblica una versione inedita del disco pietra miliare indiscussa dell’hip hop nazionale. Sono passati dodici anni dalla pubblicazione in free download di, il mixtape con cui un giovanissimoirrompeva sulla scena facendo scalpore tra le comunità underground dell’hip hop di tutta Italia, lavoro che lo ha portato a distinguersi tra gli artisti più sinceri e significativi dell’anno.