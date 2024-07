Le foto di bassa qualità dell’assassino di Giulia Cecchettin non dimostrano che Filippo Turetta non esiste

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 2 luglio 2024) Il 29 giugno 2024 è stato pubblicato su X lo screenshot di un articolo intitolato “Le ultimediconil giorno del delitto” seguito da unasgranata in bianco e nero che ritrae i due giovani.è in carcere da novembre 2023 in attesa del processo, dopo aver confessato il femminicidio di. L’immagine è accompagnata da un commento, scritto dall’autore del post, che recita: «Ragazzi io non voglio dare credito alle teorie del complotto sul fatto chenon esista eccma questesono di una presa per il culo allucinante». Secondo chi ha condiviso lo screenshot, ladelladimostrerebbe chein realtà nonrebbe. Il riferimento è alla teoria del complotto infondata secondo cuinon, e di conseguenza il femminicidio dinon sarebbe mai accaduto.