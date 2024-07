Lautaro Martinez niente Olimpiadi L’indiscrezione dall’Argentina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024)sta vivendo un momento di forma unico con la maglia dell’Argentina. 4 gol in 3 partite in Copa America, ma allenon dovrebbe andare lui. Questi saranno i nomi secondo Tyc Sports. CONVOCATI – Il 24 luglio iniziano anche il torneo delledi calcio a Parigi. Per i calciatori è una competizione unica, che attira e che tanti vorrebbero vincere nel corso della loro carriera. Non pochi giocatori dell’Inter hanno esposto la loro volontà di partecipare: tra questi Marcus Thuram e. L’argentino sta dominando la Copa America nonostante le due panchine nelle tre partite giocate. Ha segnato 4 gol in 3 partite con una doppietta nell’ultimo incontro. Si sta prendendo una grande rivincita dopo i due anni di digiuno vissuti a cavallo dei Mondiali in Qatar e ora viene ritenuto il volto della squadra favorita alla vittoria finale.