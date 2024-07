Iniezione nel retrobottega e infezione mangia-ossa | parla la difesa del farmacista no-vax di Renate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024)Brianza (Monza), 2 Luglio 2024 – "Nella documentazione clinica non risulta la non disdel gomito prima dell'sostenuta dalla vittima che, se lo avesse detto ai medici, l'avrebbero senz'altro annotato. Poi non c'è prova che il paziente abbia assunto la terapia antibiotica che gli era stata prescritta per evitare la gravissima". Il consulente medico dellacerca di smontare l'accusa nei confronti delno-vax diimputato di lesioni colpose gravi ed esercizio abusivo della professione per essersi offerto nel 2019 di fare le infiltrazioni al braccio dolorante a Angelo L., un 50enne del posto, portandolo neldove, sostiene la vittima, gli ha iniettato nel gomito (e senza sterilizzare o disinfettare) un antinfiammatorio.