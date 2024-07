Il lato controverso della Resistenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Sono stato per venti anni collega di partito nella Democrazia Cristiana con Ermanno Gorrieri, partigiano e poi ministroRepubblica, militando in correnti diverse ma con grande ammirazione per la sua storia, la sua lucidità ed autonomia di pensiero e la sua lealtà ed amicizia nei rapporti personali. Fermo restando che dobbiamo ad uomini come lui la nostra libertà, nata dallaal nazifascismo, rimango sorpreso di come una sua osservazione, lucida e sincera come sempre, su ombre presenti nella lucenell’Appennino modenese sulla Repubblica di Montefiorino, abbiano creato reazioni scomposte e addirittura le dimissioni di Emilio Sabbatini dalla Fondazione a lui intitolata. Chiunque abbia frequentato la nostra montagna sa benissimo che quelle popolazioni, che durante la guerra hanno dato un doloroso tributo di sangue, condannavano decisamente sia la barbarie nazifascista sia quella parteche non si faceva caricosofferenzagente comune, con atteggiamenti e scelte il cui prezzo veniva pagato da vittime innocenti.