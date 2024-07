Il food truck che in estate si trasforma nel ristorante più cool del Cilento

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 2 luglio 2024) Tutto comincia da CiVà– Cibo Vagabondo: così si chiama ild’epoca, dall’aspetto circense, che porta in giro i sapori dele del Vallo di Diano, nato, nel 2019, dall’unione tra la squadra di un (fu) valido locale di Sala Consilina (LiLo - Libero Locale, chiuso nel 2022) e l'azienda agricola I Segreti di Diano di Teggiano. Sono, infatti, i fratelli Daniel e Antonio Esposito, lo chef Tony Granieri e Pietro D’Elia l’anima giovane di questa cucina in movimento, che si è anche guadagnata il premio speciale Streeton The Road, dedicato alle migliori attività itineranti, nella guida Street2021 di Gambero Rosso. Unsu ruote In questa cucina itinerante i sapori autentici del Vallo di Diano e delsono racchiusi in proposte di cibo da strada, ma anche in grandi piatti di territorio, con prodotti scelti al cesello, dalle olive ammaccate al cacioricotta, dalla salsiccia piccante ai formaggi da vacca podolica.