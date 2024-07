Fotoreporter da record 34 anni alla Grande Boucle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) A ritirare premi sul palco del Tour de France ci salgono i grandi. Ilcesenate Stefano Sirotti fa parte della categoria a pieno titolo, forte – tra le altre cose – della sua 34esima partecipazionevissuta con in mano una macchina fotografica. Nei giorni scorsi ha attraversato le strade di casa, dal Barbotto fino a Cesenatico, ritirando anche un premiocarriera (tutt’altro che conclusa) riconosciutogli dall’organizzazione della corsa. Sirotti, come ha iniziato? "Grazie a mio padre Emanuele,appassionato di fotografia e di ciclismo, che viaggiava per il mondo per immortalare le grandi corse e i grandi campioni. A dare il via a tutto però è stata mia madre, che ho purtroppo perso pochi mei fa. Fu lei, quando avevo 13, a proporre a mio padre di portarmi al suo seguito.