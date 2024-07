Fiati festival | inaugura La Grande banda del Cilento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiLo spazio diventa teatro con lada giro, una grandissima tradizione che nei secoli ha coltivato talenti e conosciuto firme e bacchette di grandi maestri. Mercoledì 3 luglio, per la seratale della IV edizione di Note in vacanza, che aveva avuto una splendida anteprima con gli Alentum Brass in giugno, nell’incantevole cornice di Villa Salati in Paestum, alle ore 21 (Ingresso gratuito) si esibirà Ladel, diretta dal Maestro Nicola Pellegrino. Maestro che dismetterà, per una sera, gli abiti del direttore artistico dell’intero progetto, da lui stesso ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Musi, presieduta dal M° Angelo Capo, e dal Comune di Paestum, grazie alla “visione” del sindaco Franco Alfieri e dall’ Ufficio Turismo ed Eventi diretto da Piero Cavallo, per salire sul podio e dirigere la formazione che ospiterà quali solisti il soprano Nicoletta D’Agosto e il tenore Andrea Cataldo.