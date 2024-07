Al ’Savio’ c’è la Tris Quarté Quinté Riflettori su Zico e Vitagliano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Il mese di luglio dell’Ippodromo del Savio (durante il quale si correrà tutti i martedì e i sabati) si apre questa sera in grande stile, con ipuntati su una serie di corse che vedranno protagonisti, tra gli altri, esperti velocisti (nel clou della giornata abbinato al premio ’Summertrade’) e un folto gruppo di debuttanti, senza dimenticare la corsaposta come quinto appuntamento del palinsesto. La disamina tecnica perte proprio dalla Tqq, in programma sulla distanza dei 2080 metri, con partenza ai nastri e 18 pretendenti al via., condotto da Andrea, parte col numero 1 e i galloni del favorito, al quale proveranno a opporsi Demonio Dse con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata e Diesel Bi con l’erede Carmine Piscuoglio.