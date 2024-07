Accademia Maestro ‘Antonio Furno’ festa di fine stagione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCon una splendidain una notte d’estate si è conclusa ladell’Olimpica Beneventana di schermaAntonio Furno. Lo scorso sabato 29 giugno, nello spazio antistante la sala d’armi presso l’ex Colonia Elioterapica, il Direttore tecnico dell’Olimpica Dino Meglio, in compagnia della campionessa eFrancesca Boscarelli e di tutto lo staff tecnico e dirigenziale, ha salutato tutti i giovani spadisti e le proprie famiglie brindando ai successi ottenuti in questa annata. Presente anche la campionessa Rossana Pasquino che tra pochi giorni, da giovedì 4 a domenica 7 luglio, sarà di scena a Varsavia per l’ultima tappa della Coppa del mondo di scherma paralimpica prima delle paralimpiadi di Parigi.