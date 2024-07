Rally della Valdinievole thrilling | vince Vona Beffa Artino chiude terzo Moricci fa il bis

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) Aveva promesso tanti argomenti e tanto spettacolo, il 39esimoe Montalbano, e una volta accesi i motori e dato il via alle sfide, le otto prove speciali disputate hanno confermato le attese. La gara organizzata dalla Laserprom 015 in collaborazione di ACI Pistoia e ART Motorsport 2.0, seconda prova del Trofeo ACI Pistoia "Memorial Roberto Misseri", è stata vinta al fotofinish dagli aostani Claudioe Simone D’Agostino, su una Skoda Fabia R5 Evo firmata da Pavel Group, al debutto sulle strade. E’ stato necessario attendere il verdetto dell’ultima prova speciale, ilgiro sulla "Larciano", che avrebbe sentenziato la seconda piazza incamerata sul campo dai locali Lucae Marco Ancillotti per nove decimi, ma poi andata ai laziali Carmine Tribuzio e Fabiano Cipriani, pure loro su Skoda.