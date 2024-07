Marco Cattaneo si unisce alla Squadra Olimpica di Eurosport per Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di lunedì 1 luglio 2024)annuncia che il noto giornalista sportivofarà parte della suain vista di. Questo nuovo arrivato porta con sé una grande passione per lo sport e un entusiasmo contagioso. Si tratta di una figura che non vede l'ora di contribuire a raccontare le storie avvincenti che emergeranno durante i Giochi Olimpici, con l'obiettivo di ispirare e coinvolgere il pubblico.Dal 26 luglio all'11 agosto, oltre 3.600 ore di contenuti olimpici in diretta sui canali e sulle piattaforme Warner Bros. Discovery in Italia. L'esperienza dinel trasmettere grandi eventi sportivi di livello mondiale, combinata con le molteplici capacità di streaming di Discovery+, consentirà al pubblico di godere della migliore copertura dei primi Giochi Olimpici europei in più di un decennio.