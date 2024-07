La Francia fra l’enfant prodige di Le Pen e la rivoluzione L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Piange, si vede in bilico, ma non si dà ancora per vinta la Marianne simbolo dellae della Repubblica Francese. La dirompente affermazione del Rassemblement National che supera il 34% non basta a Marine Le Pen. Al secondo turno l’ erede e interprete dellafilo nazista di Petain, punta alla maggioranza assoluta per conquistare Matignon, il Palazzo Chigi francese, e attraverso la premiership del 28enne pupillo Jordan Bardella spingere allo sfratto il Presidente Emmanuel Macron dall’Eliseo. La destra ha vinto ampiamente ma non ha stravinto. L’argine del 28% che la diga del Nouveau Front Populaire ha eretto, il 7 luglio può ulteriormente innalzarsi. Dipende dalla capacità del partito di Macron, Ensemble, ridottosi a poco più del 20% e dei restanti repubblicani discendenti di De Gaulle fermatisi al 5%, di formare un fronte compatto.