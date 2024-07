La fine dell' era Macron che lascia una Francia debole anche in Europa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 1 luglio 2024) C’è una notizia certa nella notte elettorale francese: l’era di Emanuelè finita. Seppellita dagli elettori che hanno scelto il RN e la sinistra.resterà in carica fino al 2027 ma nella miglioree ipotesi sarà un presidentee alle prese con una maggioranza variabile o inesistente. Ad oggi due possibilità si pongono davanti allo scenario politico francese. La vittoria al secondo turnoa destra lepenista, il governo di un nuovo primo ministro, Jordan Bara, in coabitazione conoppure l’unione dei centristi con la sinistra può produrre una sconfitta di misura per la destra ma a quel punto si aprirebbe uno scenario difficile da decifrare. Nessuno avrebbe la maggioranza assoluta,dovrebbe nominare un primo ministro capace di cercare un compromesso tra la sinistra più estrema e i centristi.