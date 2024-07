Il matrimonio a Rimini di Simona Ventura e Giovanni Terzi | dalla festa all’abito cosa sappiamo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 - E' partito il conto alla rovescia: ancora pochi giorni e iltradiventerà realtà. Sabato 6 luglio, infatti, ci sarà l'ufficialità dell'unione della coppia, dopo aver festeggiato lo scorso 26 giugno a Milano il party di nozze. Ilverrà invece celebrato a, in un luogo del cuore per i neo sposi: il Grand Hotel, dovetrascorrono ormai le loro estati grazie agli incontri culturali organizzati alla Terrazza Dolce Vita (quest'anno sarà la quinta edizione). Per la conduttrice televisiva si tratta del secondodopo quello con Stefano Bettarini nel 1998, che le ha dato due figli (Niccolò e Giacomo). Il giornalista e scrittore sarà invece al suo terzo