Fabbrica Intelligente il bergamasco Gianluigi Viscardi confermato presidente

(Di lunedì 1 luglio 2024) Essere tra i protagonisti, in Italia e in Europa, nei principali tavoli tecnici legati al tema delle transizioni, digitali ed ecologiche a supporto delle imprese; gestire in modo strategico l’ultimo miglio del PNRR in vista del dopo PNRR e promuovere nuove iniziative a supporto della ricerca e dell’innovazione. In sintesi sono questi i macro obiettivi espressi dagli oltre 200 associati del Cluster Tecnologico Nazionale. Durante l’Assemblea annuale, lo scorso 17 giugno, sono stati eletti i nuovi membri del Consiglio Direttivo: Antonio Belisario Braia, Giacomo Bianchi, Stefania Bruschi, Mauro Castello, Riccardo Castrovilli, Stefano Cattorini, Paolo Dondo, Alberto Longobardi, Nicola Lo Russo, Enrico Malfa, Fulvio Rinaldi, Francesco Rolleri, Daniela Sani, Tullio Maria Tolio, Flavio Tonelli,