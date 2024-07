Euro2024 la Francia può cancellare la delusione del 2021 | vincerà 3-1 contro il Belgio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2024) Quello traè l’ottavo di finale di due nazionali tra le più deludenti finora a. Oggi alle 18 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf tenteranno entrambe di dimostrare la propria forza dopo aver affrontato una fase a gironi al di sotto delle proprie aspettative. I vice campioni del mondo hanno chiuso il girone D al secondo posto dietro una delle sorprese di questo Europeo, ovvero l’Austria. La squadra di Deschamps si affiderà ai suoi fuoriclasse per passare il turno agevolmente; servirà il miglior Kylian Mbappé per rendere pericolosa la fase offensiva francese, ma anche un N’Golo Kanté in perfetta forma e in grado di tenere in piedi il centrocampo. Da Olivier Giroud a Bradley Barcola, lapuò contare su una panchina importante e in grado di dare un gran contributo a partita in corso.