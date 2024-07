È morto lo scrittore Ismail Kadare | aveva 88 anni Con i suoi libri ha combattuto il regime comunista in Albania

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 1 luglio 2024) Èloalbanese88, il più grandealbanese del Novecento e dei primidel terzo millennio, èa Tirana all’età di 88a causa di un infarto. La notizia è stata confermata dalle fonti ospedaliere della capitale albanese e dal suo editore.è noto per aver creato un’opera letteraria monumentale durante ildi Enver Hoxha, intrecciando storia e miti del suo Paese in narrazioni di rilevanza universale., poeta, saggista e sceneggiatore,fu membro dell’Assemblea del Popolo per 12(dal 1970 al 1982) e vicepresidente del Fronte Democratico dell’durante il. Iniziò la sua carriera scrivendo poesie, ma raggiunse la fama con il suo primo romanzo, “Il generale dell’armata morta”, che racconta la storia di un generale e di un prete italiani impegnati a recuperare le salme dei soldati italiani caduti indurante la Seconda Guerra Mondiale.