Bardella va al sodo | La sinistra è una minaccia per la Francia Mélenchon? Pronto a sfidarlo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Si dichiara “al confronto con Melenchon”, all’indomani della vittoria del Rassemblement National al primo turno delle legislative in, Jordan– candidato premier e delfino di Marine Le Pen – e poi annuncia di aver diffuso una sua “lettera ai francesi”, in cui lancia un appello “a fare la scelta di una svolta responsabile”. Lo scrutinio ha messo in luce – scrive– “un livello di partecipazione storica” e dal primo turno emergono “due scelte chiare”. Fra queste due, “l‘estremarappresenta unaesistenziale per la Nazione francese”. Per, il ballottaggio di domenica prossima deve essere un duello fra il Rn e il Nuovo Fronte Popolare, per il quale impone ai suoi lettori il volto di Jean-Luc: “Non si può affidare il destino dellaa questi incendiari che assumono una strategia di conflitto permanente”, scrive.