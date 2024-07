Assenza clamorosa non c’era Cecilia e Ignazio tutti increduli dopo la scoperta al matrimonio

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) Domenica 30 giugno,Rodriguez eMoser si sono sposatisette anni di fidanzamento. I due, che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip quando erano entrambi concorrenti (lui le fece una corte sfrenata e alla fine cedette lasciando in diretta il fidanzato Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne) hanno scelto la Toscana per il loro sì. Come raccontato dalla stessaRodriguez, la location è stata scelta perché le colline di Prato gli ricordavano la campagna die quella dell’Argentina. E gli allestimenti hanno rispettato totalmente il luogo, puliti, chiari, con un tocco di romanticismo campagnolo. Il tutto affidato alle sapienti mani dei wedding planner Steve Di Maio e Isabella Fiore, mentre la locandina, mentre la grafica del, è stata realizzata dall’illustratrice Erika Tolotti, che ha disegnato anche i menù e i segnaposti.