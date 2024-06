Un contatto fra Verstappen e Norris regala a Russell il Gran Premio d' Austria

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 30 giugno 2024) AGI - Unfrache costa al primo dieci secondi di penalità e al secondo il ritiro della macchina, lancia Georgea sorpresa verso la vittoria deld'. È il secondo successo in carriera per il giovane pilota britannico della Mercedes dopo quello a Interlagos nel 2022 arriva in modo incredibile. A sette giri dalla fine il duello per il primo posto fra Maxe Landotoglie di scena entrambi lasciando strada libera ache passa sotto la bandiera a scacchi davanti a Oscar Piastri su McLaren, mentre completa il podio Carlos Sainz con la sua Ferrari. Quarto posto per Lewis Hamilton., costretto al rientro ai box come, con gomma forata nel, si becca 10 secondi di penalità ma riesce a tornare in pista piazzandosi in quinta posizione.