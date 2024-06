Palio mossa nel mirino | Andava annullata L’Onda vince la terza prova

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 30 giugno 2024) Siena, 30 giugno 2024 – Due esperti, Brigante su Tabacco nel, primi al bandierino in una, ladeldi Provenzano, che stanotte farà riflettere i capitani. E anche le stalle. Perché l’incognita dei debuttanti – sei barberi, anche se tutti ben allenati e preparati – è il convitato di pietra di questa Carriera. Quanto incideranno il 2 luglio sera quando la tensione inevitabilmente si alzerà per tutti? Quanto sangue freddo avranno i fantini – anche i debuttanti che per adesso hanno fatto bene – in unnel quale è ancora difficile leggere esattamente gli equilibri? Interrogativi che derivano dalla somma di quanto si è visto nelladi stamani e in quella di stasera, la. Dove a dare laè stato Gabriele Puligheddu su Ardeglina nella Giraffa.