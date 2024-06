L' autrice del bestseller La portalettere ambienta il nuovo romanzo in un saponificio Agnese e Lorenzo due fratelli legatissimi fin da piccoli si separano per un tradimento E crescono lungo strade diverse

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 30 giugno 2024) Deve girare la testa a Francesca Giannone a stare in cima alle classifiche con il primo libro e attendere l’effetto della pubblicazione del secondo. Vertigine e ansia da prestazione scivolano una nell’altra, la certezza di un successo clamoroso, quello di La, 400mila copie e i diritti acquisiti dalla Lotus per una serie tv, e l’attesa per ilDomani, domani, appena arrivato in libreria e come il precedenteto in un paesino del Salento. Letture estive: sei libri da mettere in valigia dal Premio Strega X Lo sguardo verde-azzurro (come il suo mare) di Francesca Giannone è sorridente, curioso di quel che accadrà e quasi pacificato in una scelta in apparenza ormai definitiva: dedicarsi unicamente alla scrittura, dopo un lavoro nella comunicazione e qualche impiego precario.