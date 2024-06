Crollo Italia Sabatini | Massacrare è da dementi la qualità c’è e Spalletti è l’unico a salvarci…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 30 giugno 2024) A Cityrumors.it parla uno dei direttori sportivi più influenti del calciono: “La Svizzera non ci è superiore, noi fisicamente non c’eravamo, ma Luciano èche può farci tornare ai fasti di un tempo, chi lo critica è un analfabeta.” “E’ vero non abbiamo fatto una grande figura anzi è stata pessima perché la Svizzera non è certo più forte di noi, ma dare delle responsabilità così totali e andare al massacro è da. Siamo arrivati a questo appuntamento logori, probabilmente, forse più di altre nazioni ed è bastato affrontare delle buone squadre che avessero una condizioni fisica migliore della nostra per farci sembrare ridicoli e approssimativi, ma occhio a distruggere tutto e tutti, tra l’altro prendendosela con uno dei tecnici più bravi, preparati e in gamba che io conosca.