Trento Tante discipline per gli appuntamenti di luglio con Sport nel verde

(Di sabato 29 giugno 2024) Proseguono anche aglidi “nel”, l’iniziativa che per tutta l’estate offrirà la possibilità di praticare gratuitamente diverse tipologie dinei parchi e nei giardini cittadini. Si comincia martedì 2al giardino Solženicyn (ex giardino Santa Chiara) con una lezione di tai chi – meditazione in movimento insieme all’associazione Kaleidoscopio. L’appuntamento è dalle 9 alle 10 per tutti gli over 65 che desiderano cimentarsi in questa pratica rigenerante. A seguire, mercoledì 3dalle 16 alle 17 al parco delle Albere bambini e adolescenti potranno sperimentare il kung fu vietnamita, un’arte marziale tradizionale con metodo qwan ki do, mentre dalle 17.30 alle 18.30 al giardino Massimiliano I d’Asburgo (ex Braille) adulti e over 65 potranno dedicarsi a una lezione di ginnastica morbida con gli elastici.