MotoGP Marco Bezzecchi e il rischio di un lungo calvario | altro venerdì da incubo dal 2025 sarà Aprilia

(Di venerdì 28 giugno 2024) Continua un 2024 daper: dopo una stagione 2023 che l’aveva consacrato nei piani alti della, l’annata successiva si sta trasformando in unper il pilota della Pertamina VR46. Oggi un’altra pre-qualifica conclusa fuori dalla top 10, tante gare decisamente anonime e irriconoscibili per un centauro che sembrava in rampa di lancio.che aveva dichiarato ieri di sperare in una rinascita nel Gran Premio d’Olanda ad Assen, che spesso gli era stato particolarmente amico in passato, compreso nella passata stagione. Finora questa svolta non è arrivata e sembra anche più in difficoltà rispetto al suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio, oggi più indietro di lui, ma in stagione decisamente più vivo e protagonista.