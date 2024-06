Un Posto al Sole anticipazioni 3-7 giugno 2024 | il ritorno di Lara crea agitazione

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2024) Unal: Chiara Conti, Riccardo Polizzy Carbonelli, Nina Soldano Ildiporta scompiglio a Unal. Da un lato, Diego e Ida sperano che la donna possa aiutarli, dall’altro Marina e Roberto temono di perdere il “loro” bambino. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su Mediaset Infinity.Unalda lunedì 3 a venerdì 7Nuovi malumori tra Mariella e Guido Diego e Ida chiedono adi alleggerire le responsabilità della ragazza in vista del processo riguardante Tommaso. Come reagirà la Martinelli a questa richiesta? Intanto Rossella cerca invano di soffocare un’istintiva gelosia nei confronti di Riccardo e Virginia.