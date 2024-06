Remuzzi presenta il suo nuovo libro alla Fondazione Armr

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Bergamo. Lunedì 3 giugno alle 18.30A.R.M.R, a Bergamo in via Salvioni, 2, si terrà lazione del“Le sanguisughe di Giulietta. E altre storie sul progresso (e le contraddizioni) della medicina”, scritto dal professor Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri (Solferino Libri). L’iniziativa è organizzata dA.R.M.R. – Aiuti Ricerca Malattie Rare. ILCosa ci insegna la storia di Giulietta, la figlia di Manzoni curata con le sanguisughe? E quella del «macellaio» che operò la regina Vittoria per un ascesso all’ascella? È ancora valido il paradosso di Vero-nesi? E perché Steve Jobs ha aspettato ad operarsi dopo aver scoperto per caso di avere un tumore? Sono solo alcune delle storie ordinarie e straordinarie raccontate in questoper spiegare la complessità del progresso in medicina, i giganteschi passi avanti nella scienza ma anche i drammatici passi indietro nella vita reale di medici, infermieri, esami e farmaci.