Il Real Madrid ufficializza il colpo dell’anno | Mbappé è un nuovo giocatore dei blancos ecco la stella che incanterà il Bernabéu

(Di lunedì 3 giugno 2024) La notizia era già nell’aria da diversi mesi, ora la telenovela si chiude con il lieto fine. Kylianè ufficialmente undel: l’attaccante francese ha firmato un contratto che lo legherà per cinque stagioni ai. L’aveva svelato anticipatamente al presidente Emmanuel Macron, ora non è più un segreto. Ilpiù decisivo del mondo si trasferisce, dunque, nella squadra più forte. L’ennesimasotto il cielo diUn 3 giugno come tanti, si trasforma in una giornata indimenticabile per i tifosi del club spagnolo e per il mondo del calcio. Neanche il tempo di cominciare la nuova stagione e ilil trasferimento più atteso. All’età di 25 anni, la svolta più logica e coerente della carriera di undestinato a riscrivere la storia di questo sport.