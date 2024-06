Beautiful anticipazioni americane | Hope e Steffy si scontrano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 3 giugno 2024)Logan eForrester saranno nuovamente in guerra, come segnalano le. Le due donne stavolta, però, non si ritroveranno a combattere l'una contro l'altra a causa di un uomo, bensì per il futuro della linea "for The Future". Tutto partirà quando la figlia di Ridge esaminerà insieme a Carter i dati relativi alle vendite della linea die si renderà conto che le vendite sono crollate, motivo per il quale la donna valuterà di chiuderla. Ricordiamo che Thomas, che si occupava insieme addella «for The Future», ha lasciato Los Angeles quando la ragazza ha rifiutato la sua proposta di matrimonio e lei ha affidato l'incarico di creare nuovi modelli a RJ e Zende., però, ignora che tra i due stilisti vi sia molta tensione a causa del fatto che Zende sia stato con Luna.