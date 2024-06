Soldi in banca confronta i tuoi risparmi con la giacenza media degli italiani

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 2 giugno 2024) Ti senti molto ricco o molto povero? Per renderti conto della tua reale situazione,il tuo conto incon quelloaltri. Ricchezza e povertà non sono mai termini assoluti: c’è sempre chi sta meglio e chi sta peggio. Tuttavia, si può avere un’idea realistica della propria situazione economica, facendo un confronto con la situazionedel paese in cui si vive. Vediamo qual è, attualmente, lasui conti correnti. Scopri se sei davvero povero o se sei ricco/Cityrumors.itSi sente spesso dire che nel 2024 la classenon esiste più: esistono solo i super ricchi oppure i poveri. D’altro canto anche chi prima si considerava ricco, oggi si sente molto meno benestante di prima. L’inflazione ha avuto ripercussioni – seppur in misura differente – sulla vita di tutti noi, questo è innegabile.