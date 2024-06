Mascherine nuova vita Da rifiuti diventano risorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 2 giugno 2024) Centinaia e centinaia di migliaia dichirurgiche e Ffp2 stoccate durante la pandemia di Covid, sono scadute e restano inutilizzate e ammassate in scatoloni nei magazzini di ospedali, municipi, caserme ed enti di soccorso e pronto intervento in tutta Italia. Che farne? La risposta, all’apparenza semplice, ma in realtà geniale, la danno le ragazze e i ragazzi di 3^ A dell’istituto superiore statale Francesco Viganò di Merate: "Le sfilacciamo, ne otteniamo un tessuto che mischiamo con un’altra fibra e ne otteniamo un’imbottitura termica e idrorepellente". Potrebbe diventare il prodotto per indumenti tecnici del futuro, come giacche a vento, impermeabili, abbigliamento specialistico d’alta montagna. L’idea è valsa agli studenti meratesi la vittoria della 7ª Changemaker Competition, una gara a cui hanno partecipato 1.