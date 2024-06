Dispersi nel fiume Natisone chi sono i tre giovani travolti dalle acque

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 1 giugno 2024) Risultano ancorai tredalla piena dela Premariacco, in provincia di Udine. Si tratta di Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23 anni, e il fidanzato di quest'ultima, 25 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità. I tre avevano deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente lo scorso venerdì e avevano poi raggiunto a piedi un isolotto al centro del letto del. Quando il livello dell'acqua ha iniziato a innalzarsi, è stato impossibile per ifare ritorno a riva. In quelle ore nell'area c'era l'allerta gialla, con allagamenti e disagi in tutta la regione, e per questo motivo nelvige il divieto di balneazione per il pericolo di annegamento. .