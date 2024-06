Cose che non si raccontano il coraggio di Antonella Lattanzi di raccontare l’irraccontabile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Ci sonoche non siperché la vergogna potrebbe essere troppo grande, perché non sempre chi ascolta è disposto a portare il peso del dolore. E il segreto offre l’opportunità di credere che nulla sia successo. L’autrice, dopo mesi di silenzio ha trovato le parole per: “che non si” (Einaudi, 2023) è unso romanzo autobiografico sulla sua dolorosa battaglia per la maternità. Vincitore del premio Wondy 2024, il romanzo è tra i dodici libri candidati al Premio Strega 2024. "che non si”, la trama Dopo due aborti volontari a diciotto e vent’anni,alla soglia dei quaranta sente che è arrivato il momento giusto per avere un figlio insieme ad Andrea, il suo compagno.