Anna Pettinelli la dura critica a Fedez e al suo nuovo brano | Ha voluto capitalizzare la situazione lui poi un po’ ci gioca ma io avrei evitato

(Di sabato 1 giugno 2024)stronca la nuova canzone die Emis Killa, Sexy Shop; nel salotto di Pomeriggio Cinque la professoressa di Amici non le manda a dire, prendendo le parti di Chiara Ferragni e non risparmiando dure osservazioni al rapper., lae alla canzone Sexy Shop Arriva ladiche stronca la nuova canzone die Emis Killa. Se qualcuno pensava che ilfosse un fiorire di livore contro l’ex moglie Chiara Ferragni si è dovuto ravvedere in quanto, il testo, contiene solo delle osservazioni sulla natura del rapporto fra l’influencer e il rapper. Tuttavia, ciò non ha risparmiato critiche e ammonizioni sulda parte del web o di personaggi noti.a Pomeriggio Cinque, per esempio, hatomente; la conduttrice e speaker radiofonica ha contestato l’uso, da parte del rapper, di unapersonale per monetizzare con la nuova canzone.