Acli una folta delegazione sannita da Papa Francesco | Siano voce di una cultura della pace

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Lesono un luogo dove è possibile incontrare dei “santiporta accanto”, che non finiscono sulle prime pagine dei giornali, ma a volte cambiano concretamente le cose, in bene”: è con queste parole cheha accolto in udienza stamane nell’aula Paolo VI i 6milasti giunti in Vaticano per celebrare l’ottantesimo anniversario dell’associazione.la: un centinaio provenienti da Benevento e provincia a popolare la carovana giunta in massa, oltre 500, da tutta la regione. Alla guida il presidente regionale Filiberto Parente, che ha portato in spalla la statua di San Giuseppe Lavoratore chePio XII benedisse nel 1955 e omaggiata dal Pontefice. “Le– ha dettodi una, uno spazio in cui affermare che la guerra non è mai inevitabile mentre laè sempre possibile.