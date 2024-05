Che Meraviglia lo Speciale su Pompei | Alberto Angela stupisce tutti con un piano sequenza senza interruzioni

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di martedì 28 maggio 2024) “Ce l’abbiamo fatta, ragazzi!“. Con queste parole pronunciate da, si è chiusa la puntata andata in onda lunedì 27 maggio 2024 di ‘Meraviglie-sulle scoperte di‘. Una puntata che resterà nella storia della tv non solo per la tecnica usata ma anche per i suoi contenuti. La Rai è tornata a fare servizio pubblico grazie ad, una perla rara che l’emittente deve fare di tutto per non perdere.ci guida per: unaascoltarlo Che la puntata sufosselo si è capito da subito, dalla prima inquadratura che ha rivelato la grandezza degli scavi con sullo sfondo il Vesuvio. La telecamera ha poi seguitomentre saliva le scale con il divulgatore che, con un po’ di fiatone, spiegava chi abitava in quelle strade.