I biancorossi si arrendono agli ottavi di finale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Stagione al capolinea anche per gli Under 15 di serie C del Rimini. Che lo scorso fine settimana hanno salutato i playoff, alzando bandiera biancadi. In Lombardia, sul campo della Pro Sesto, la squadra riminese riesce a farsi valere. O almeno a tenere il passo dei quotati avversari (3-3). Casadei, Frati e Amantini riescono a fare la voce grossa in zona gol. Ma a pesare sono le cinque reti che la formazione biancorossa aveva subito nella gara d’andata al ’Romeo Neri’ (5-1 ilin Romagna). Cinque reti che, di fatto, hanno reso vano il pareggio della gara di ritorno. Ora un po’ di sano e meritato riposo per i giovanial termine di una stagione intensa. Mentre i loro ’colleghi’, al netto di qualche torneo di fine stagione, si stanno godendo il riposo ormai da più di qualche settimana. I risultati delle gare di ritorno deglidi: Alessandria-Albinoleffe 1-1, Arezzo-Giugliano 3-2, Monopoli-Perugia 1-2, Virtus Francavilla-Monterosi 2-2, Pro Sesto-Rimini 3-3, Cesena-Pergolettese 1-1, Padova-Pontedera 1-1, Pescara-Juve Stabia 1-0.

