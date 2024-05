Vi ammazzo come il vostro collega a Milano Minaccia gli agenti e spacca le auto a Gallarate - espulso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 16 maggio 2024)(Varese), 16 maggio 2024 – Lo scorso 12 maggio intorno alle 21 la Polizia di Stato diè intervenuta in via XXV Aprile dove più chiamate al numero di emergenza 112 segnalavano la presenza di uno straniero che colpiva lein transito danneggiandole e mettendo in pericolo la circolazione stradale. L'uomo è stato intercettato dalla volante del Commissariato nella limitrofa via Venegoni in evidente stato di ebrezza alcolica. Alla richiesta dei poliziotti, l’uomo ha rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità e, anzi, ha proferito insulti e gravi minacce nei loro confronti: “Se non mi lasciate andare vi taglio e viè morto il, però io via tutti e due” tentando ...