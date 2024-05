Vi abbiamo scoperto - diteci la verità Holde - il pubblico di Amici 23 non ce la fa più

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 16 maggio 2024)23, finale a un passo adesso. Sabato 18 maggio Marisol, Dustin,n, Mida, Petit o Sarah alzeranno la coppa e, in ogni caso, inizieranno un nuovo percorso artistico dopo mesi trascorsi nella scuola più famosa della tv. Mesi in cui sono nate anche diverse coppie tra gli allievi, forse mai così tante come in questa edizione. L’ultima a uscire alloquella formata da Kumo e Martina, che una volta fuori hanno fatto capire di essere più che. Ma forse non sono gli ultimi ma i penultimi perché in casetta potrebbe esserci un altro flirt in corso, ma in questo caso ancora – più o meno – nascosto. Anche andando per esclusione, stiamo ovviamente parlando din e Sarah. Sono mesi del resto che i fan più appassionati dihanno notato un certo feeling tra i due ...